Ціна SpaceApe (SPACEAPE)
Поточна ціна SpaceApe (SPACEAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPACEAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpaceApe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 327.86 USD
- зміна ціни SpaceApe протягом дня — +2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpaceApe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpaceApe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpaceApe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpaceApe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.84%
|30 днів
|$ 0
|-35.21%
|60 днів
|$ 0
|-4.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpaceApe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+2.84%
-25.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpaceApe is a meme token on Hedera that has a total fixed supply of 12 billion (12,000,000,000) and there are no keys. The token can be swapped on SaucerSwap DEX and traded with three liquidity pairs:HBAR, SAUCE, and XSAUCE.
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