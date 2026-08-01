Сьогоднішня ціна Space Nation Oikos

Поточна ціна Space Nation Oikos (OIK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OIK до USD становить $ 0 за OIK.

Space Nation Oikos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 31,514, з циркуляційною пропозицією у 346.75M OIK. Протягом останніх 24 годин OIK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.158664, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OIK змінився на -- за останню годину та на -14.59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Space Nation Oikos (OIK)

Ринкова капіталізація $ 31.51K$ 31.51K $ 31.51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 90.89K$ 90.89K $ 90.89K Циркуляційне постачання 346.75M 346.75M 346.75M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Space Nation Oikos — $ 31.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OIK — 346.75M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 90.89K.