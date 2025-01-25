Сьогоднішня ціна Space Misfits (SMCW)

Поточна ціна Space Misfits (SMCW) сьогодні становить 0.00224752 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMCW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Space Misfits:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.73 USD

- зміна ціни Space Misfits протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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