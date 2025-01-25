Ціна Space Misfits (SMCW)
Поточна ціна Space Misfits (SMCW) сьогодні становить 0.00224752 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMCW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Space Misfits:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.73 USD
- зміна ціни Space Misfits протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Space Misfits до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Space Misfits до USD становила $ +0.0025864060.
За останні 60 днів зміна ціни Space Misfits до USD становила $ +0.0054225510.
За останні 90 днів зміна ціни Space Misfits до USD становила $ +0.0014485466699850619.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.81%
|30 днів
|$ +0.0025864060
|+115.08%
|60 днів
|$ +0.0054225510
|+241.27%
|90 днів
|$ +0.0014485466699850619
|+181.30%
Останній аналіз цін Space Misfits: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.81%
+24.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Space Misfits brings an exciting and intense action space game to the blockchain. Explore new worlds, battle it out for scarce resources, build your fleet and earn a fortune in space.
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