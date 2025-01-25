Ціна Space Hamster (HAMSTER)
Поточна ціна Space Hamster (HAMSTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAMSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Space Hamster:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.36 USD
- зміна ціни Space Hamster протягом дня — +1.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Space Hamster до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Space Hamster до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Space Hamster до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Space Hamster до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.09%
|30 днів
|$ 0
|-7.98%
|60 днів
|$ 0
|-30.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Space Hamster: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.09%
+15.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Embark on an interstellar journey with Space Hamster. Whether you're here to enjoy the camaraderie, support noble causes, or explore the possibilities of memecoin economics, Space Hamster is your ticket to the stars. With exciting community events, and a mission that goes beyond the moon, Space Hamster is not just a coin—it's an adventure.
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