Сьогоднішня ціна Space Hamster (HAMSTER)

Поточна ціна Space Hamster (HAMSTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAMSTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Space Hamster:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.36 USD

- зміна ціни Space Hamster протягом дня — +1.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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