Ціна Space Guild Diamond Token (DNT)
Поточна ціна Space Guild Diamond Token (DNT) сьогодні становить 0.03125019 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Space Guild Diamond Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.76 USD
- зміна ціни Space Guild Diamond Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Space Guild Diamond Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Space Guild Diamond Token до USD становила $ +0.0008815959.
За останні 60 днів зміна ціни Space Guild Diamond Token до USD становила $ +0.0034407021.
За останні 90 днів зміна ціни Space Guild Diamond Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0008815959
|+2.82%
|60 днів
|$ +0.0034407021
|+11.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Space Guild Diamond Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DNT token is launched successfully with MCAP above $ 2Million. Token is a part of space guild ecosystem that offers staking platform for all users and games. Staking dApp is live. Further the ecosystem will be adding more utilities.
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