Що таке Space Guild Diamond Token ( DNT)

DNT token is launched successfully with MCAP above $ 2Million. Token is a part of space guild ecosystem that offers staking platform for all users and games. Staking dApp is live. Further the ecosystem will be adding more utilities.

Ресурс Space Guild Diamond Token (DNT) Whitepaper Офіційний вебсайт