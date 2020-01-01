Токеноміка Space Frog X (SFX)

Токеноміка Space Frog X (SFX)

Дізнайтеся ключову інформацію про Space Frog X (SFX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Space Frog X (SFX)

Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.

Офіційний вебсайт:
https://spacefrog-x.xyz
Whitepaper:
https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs

Токеноміка та аналіз ціни Space Frog X (SFX)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Space Frog X (SFX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 31,98K
$ 31,98K$ 31,98K
Загальна пропозиція:
$ 222,69B
$ 222,69B$ 222,69B
Циркуляційна пропозиція:
$ 138,69B
$ 138,69B$ 138,69B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 51,36K
$ 51,36K$ 51,36K
Історичний максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Space Frog X (SFX): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Space Frog X (SFX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів SFX, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFX, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFX, досліджуйте ціну токена SFX в реальному часі!

Прогноз ціни SFX

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