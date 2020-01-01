Токеноміка Space Frog X (SFX) Дізнайтеся ключову інформацію про Space Frog X (SFX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Space Frog X (SFX) Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications. Офіційний вебсайт: https://spacefrog-x.xyz Whitepaper: https://spacefrog-x.gitbook.io/spacefrog-x-docs Купити SFX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Space Frog X (SFX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Space Frog X (SFX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,98K $ 31,98K $ 31,98K Загальна пропозиція: $ 222,69B $ 222,69B $ 222,69B Циркуляційна пропозиція: $ 138,69B $ 138,69B $ 138,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 51,36K $ 51,36K $ 51,36K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Space Frog X (SFX)

Токеноміка Space Frog X (SFX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Space Frog X (SFX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SFX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SFX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SFX, досліджуйте ціну токена SFX в реальному часі!

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