Сьогоднішня ціна Space Frog X (SFX)

Поточна ціна Space Frog X (SFX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 804.21K USD. Ціна SFX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Space Frog X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.70K USD

- зміна ціни Space Frog X протягом дня — -17.56%

- циркуляційна пропозиція – 117.69B USD

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