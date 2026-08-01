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Поточна ціна SP500 rStock сьогодні становить 696.64 USD. Ринкова капіталізація SPYR становить 263,328 USD. Відстежуйте оновлення цін SPYR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SP500 rStock сьогодні становить 696.64 USD. Ринкова капіталізація SPYR становить 263,328 USD. Відстежуйте оновлення цін SPYR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPYR

Інформація про ціну SPYR

Що таке SPYR

Офіційний вебсайт SPYR

Токеноміка SPYR

Прогноз ціни SPYR

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Ціна SP500 rStock (SPYR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPYR до USD:

$696.64
$696.64$696.64
-0.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SP500 rStock (SPYR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:03:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SP500 rStock

Поточна ціна SP500 rStock (SPYR) сьогодні становить $ 696.64, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPYR до USD становить $ 696.64 за SPYR.

SP500 rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 263,328, з циркуляційною пропозицією у 378.00 SPYR. Протягом останніх 24 годин SPYR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 774.59, тоді як історичний мінімум — $ 510.85.

У короткостроковій динаміці SPYR змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.62.

Ринкова інформація щодо SP500 rStock (SPYR)

$ 263.33K
$ 263.33K$ 263.33K

$ 0.62
$ 0.62$ 0.62

$ 263.33K
$ 263.33K$ 263.33K

378.00
378.00 378.00

377.998972921
377.998972921 377.998972921

Поточна ринкова капіталізація SP500 rStock — $ 263.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.62. Циркуляційна пропозиція SPYR — 378.00, зі загальною пропозицією 377.998972921. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263.33K.

Історія ціни SP500 rStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 774.59
$ 774.59$ 774.59

$ 510.85
$ 510.85$ 510.85

--

--

0.00%

0.00%

Історія ціни SP500 rStock (SPYR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SP500 rStock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SP500 rStock до USD становила $ -0.2797706240.
За останні 60 днів зміна ціни SP500 rStock до USD становила $ +7.2401098560.
За останні 90 днів зміна ціни SP500 rStock до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.2797706240-0.04%
60 днів$ +7.2401098560+1.04%
90 днів----

Прогноз ціни SP500 rStock

Прогноз ціни SP500 rStock (SPYR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPYR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни SP500 rStock (SPYR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SP500 rStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SP500 rStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPYR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SP500 rStock.

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Ресурс SP500 rStock (SPYR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Real World Assets (RWA)Remora Markets Tokenized rStocksSolana Ecosystem

Про SP500 rStock

Яка зараз ціна SP500 rStock?

Поточна оцінка становить ₴30705.0099081062400000, що вказує на зміну ціни у розмірі --% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на SPYR?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг SP500 rStock?

З ринковою капіталізацією ₴11606409.11960524800000 SP500 rStock займає #4346 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

SPYR зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є SPYR сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴0E-15 та ₴0E-15, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на SP500 rStock?

До таких факторів належать обігове надходження (377.998972921 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про SP500 rStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:03:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SP500 rStock (SPYR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TOFU Story

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$0.0003321
$0.0003321$0.0003321

+25.32%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7756
$2.7756$2.7756

+14.69%

Myros

Myros

MY

$0.0112
$0.0112$0.0112

+9.80%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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