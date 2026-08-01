Сьогоднішня ціна SP500 rStock

Поточна ціна SP500 rStock (SPYR) сьогодні становить $ 696.64, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPYR до USD становить $ 696.64 за SPYR.

SP500 rStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 263,328, з циркуляційною пропозицією у 378.00 SPYR. Протягом останніх 24 годин SPYR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 774.59, тоді як історичний мінімум — $ 510.85.

У короткостроковій динаміці SPYR змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.62.

Ринкова інформація щодо SP500 rStock (SPYR)

Ринкова капіталізація $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K Обсяг (за 24 год) $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K Циркуляційне постачання 378.00 378.00 378.00 Загальна пропозиція 377.998972921 377.998972921 377.998972921

Поточна ринкова капіталізація SP500 rStock — $ 263.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.62. Циркуляційна пропозиція SPYR — 378.00, зі загальною пропозицією 377.998972921. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263.33K.