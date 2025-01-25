Сьогоднішня ціна SoylanaManletCaptainZ (ANSEM)

Поточна ціна SoylanaManletCaptainZ (ANSEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANSEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoylanaManletCaptainZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.06K USD

- зміна ціни SoylanaManletCaptainZ протягом дня — +5.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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