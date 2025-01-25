Ціна SoylanaManletCaptainZ (ANSEM)
Поточна ціна SoylanaManletCaptainZ (ANSEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANSEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoylanaManletCaptainZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 453.06K USD
- зміна ціни SoylanaManletCaptainZ протягом дня — +5.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoylanaManletCaptainZ до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SoylanaManletCaptainZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SoylanaManletCaptainZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SoylanaManletCaptainZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.76%
|30 днів
|$ 0
|+148.32%
|60 днів
|$ 0
|-82.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SoylanaManletCaptainZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.46%
+5.76%
+94.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SoylanaManletCaptainZ is a memecoin on Solana.
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