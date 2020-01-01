Токеноміка Soyjak (SOY) Дізнайтеся ключову інформацію про Soyjak (SOY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Soyjak (SOY) Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Офіційний вебсайт: https://soyjak.life/ Купити SOY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Soyjak (SOY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Soyjak (SOY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 467,55K $ 467,55K $ 467,55K Загальна пропозиція: $ 979,56M $ 979,56M $ 979,56M Циркуляційна пропозиція: $ 979,56M $ 979,56M $ 979,56M FDV (повністю розведена вартість): $ 467,55K $ 467,55K $ 467,55K Історичний максимум: $ 0,00656405 $ 0,00656405 $ 0,00656405 Історичний мінімум: $ 0,00009447 $ 0,00009447 $ 0,00009447 Поточна ціна: $ 0,00047728 $ 0,00047728 $ 0,00047728 Дізнайтеся більше про ціну Soyjak (SOY)

Токеноміка Soyjak (SOY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Soyjak (SOY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOY, досліджуйте ціну токена SOY в реальному часі!

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