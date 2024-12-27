Сьогоднішня ціна Soyjak (SOY)

Поточна ціна Soyjak (SOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 452.01K USD. Ціна SOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Soyjak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75K USD

- зміна ціни Soyjak протягом дня — -3.48%

- циркуляційна пропозиція – 979.57M USD

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