Ціна Soyjak (SOY)
Поточна ціна Soyjak (SOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 452.01K USD. Ціна SOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Soyjak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75K USD
- зміна ціни Soyjak протягом дня — -3.48%
- циркуляційна пропозиція – 979.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soyjak до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Soyjak до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Soyjak до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Soyjak до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.48%
|30 днів
|$ 0
|-51.22%
|60 днів
|$ 0
|-62.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Soyjak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.65%
-3.48%
-10.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!
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