Сьогоднішня ціна SOX (SOX)

Поточна ціна SOX (SOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222.75K USD. Ціна SOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 694.10 USD

- зміна ціни SOX протягом дня — -13.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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