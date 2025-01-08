Ціна SOX (SOX)
Поточна ціна SOX (SOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 222.75K USD. Ціна SOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 694.10 USD
- зміна ціни SOX протягом дня — -13.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SOX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SOX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SOX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SOX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-13.06%
-42.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!
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