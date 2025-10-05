Інформація щодо ціни Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00185863$ 0,00185863 $ 0,00185863 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,97% Зміна ціни (1 дн.) -5,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,52%

Актуальна ціна Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) становить --. За останні 24 години SOVRA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOVRA становить $ 0,00185863, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SOVRA змінився на +0,97% за останню годину, -5,16% за 24 години та на -38,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sovra Ai by Virtuals (SOVRA)

Ринкова капіталізація $ 263,72K$ 263,72K $ 263,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 263,72K$ 263,72K $ 263,72K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Sovra Ai by Virtuals — $ 263,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOVRA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 263,72K.