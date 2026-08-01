Сьогоднішня ціна South Africa Fan Token

Поточна ціна South Africa Fan Token (SAFA) сьогодні становить $ 0,126843, зі зміною 3,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SAFA до USD становить $ 0,126843 за SAFA.

South Africa Fan Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 473 124, з циркуляційною пропозицією у 3,73M SAFA. Протягом останніх 24 годин SAFA торгувався між $ 0,122783 (мінімум) та $ 0,13012 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,24, тоді як історичний мінімум — $ 0,122783.

У короткостроковій динаміці SAFA змінився на +0,82% за останню годину та на -9,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 112,59K.

Ринкова інформація щодо South Africa Fan Token (SAFA)

Ринкова капіталізація $ 473,12K$ 473,12K $ 473,12K Обсяг (за 24 год) $ 112,59K$ 112,59K $ 112,59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,52M$ 2,52M $ 2,52M Циркуляційне постачання 3,73M 3,73M 3,73M Загальна пропозиція 19 830 000,0 19 830 000,0 19 830 000,0

Поточна ринкова капіталізація South Africa Fan Token — $ 473,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 112,59K. Циркуляційна пропозиція SAFA — 3,73M, зі загальною пропозицією 19830000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,52M.