Сьогоднішня ціна SoundLinX (SDLX)

Поточна ціна SoundLinX (SDLX) сьогодні становить 0.0214794 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SDLX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoundLinX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.00 USD

- зміна ціни SoundLinX протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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