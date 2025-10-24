Інформація щодо ціни SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,99834 $ 0,99834 $ 0,99834 Мін. за 24 год $ 1,003 $ 1,003 $ 1,003 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,99834$ 0,99834 $ 0,99834 Макс. за 24 год $ 1,003$ 1,003 $ 1,003 Рекордний максимум $ 1,014$ 1,014 $ 1,014 Найнижча ціна $ 0,97149$ 0,97149 $ 0,97149 Зміна ціни (за 1 год) +0,38% Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,94%

Актуальна ціна SoulPeg USD (SPUSD) становить $1,003. За останні 24 години SPUSD торгувався між мінімумом у $ 0,99834 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPUSD становить $ 1,014, тоді як його історичний мінімум — $ 0,97149.

Що стосується короткострокових результатів, то SPUSD змінився на +0,38% за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SoulPeg USD (SPUSD)

Ринкова капіталізація $ 1,42M$ 1,42M $ 1,42M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,42M$ 1,42M $ 1,42M Циркуляційне постачання 1,42M 1,42M 1,42M Загальна пропозиція 1 415 845,049809999 1 415 845,049809999 1 415 845,049809999

Поточна ринкова капіталізація SoulPeg USD — $ 1,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPUSD — 1,42M, зі загальною пропозицією 1415845.049809999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,42M.