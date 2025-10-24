Актуальна ціна SoulPeg USD сьогодні становить 1,003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SoulPeg USD сьогодні становить 1,003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPUSD на MEXC вже зараз.

$1,003
Графік ціни SoulPeg USD (SPUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:19:56 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SoulPeg USD (SPUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,99834
Мін. за 24 год
$ 1,003
Макс. за 24 год

$ 0,99834
$ 1,003
$ 1,014
$ 0,97149
+0,38%

+0,02%

+0,94%

+0,94%

Актуальна ціна SoulPeg USD (SPUSD) становить $1,003. За останні 24 години SPUSD торгувався між мінімумом у $ 0,99834 і максимумом у $ 1,003, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPUSD становить $ 1,014, тоді як його історичний мінімум — $ 0,97149.

Що стосується короткострокових результатів, то SPUSD змінився на +0,38% за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SoulPeg USD (SPUSD)

$ 1,42M
--
$ 1,42M
1,42M
1 415 845,049809999
Поточна ринкова капіталізація SoulPeg USD — $ 1,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPUSD — 1,42M, зі загальною пропозицією 1415845.049809999. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,42M.

Історія ціни SoulPeg USD (SPUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoulPeg USD до USD становила $ +0,00019592.
За останні 30 днів зміна ціни SoulPeg USD до USD становила $ +0,0002768280.
За останні 60 днів зміна ціни SoulPeg USD до USD становила $ +0,0064298318.
За останні 90 днів зміна ціни SoulPeg USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00019592+0,02%
30 днів$ +0,0002768280+0,03%
60 днів$ +0,0064298318+0,64%
90 днів$ 0--

Що таке SoulPeg USD (SPUSD)

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни SoulPeg USD (USD)

Скільки коштуватиме SoulPeg USD (SPUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SoulPeg USD (SPUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SoulPeg USD.

Перегляньте прогноз ціни SoulPeg USD вже зараз!

SPUSD до місцевих валют

Токеноміка SoulPeg USD (SPUSD)

Розуміння токеноміки SoulPeg USD (SPUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SoulPeg USD (SPUSD)

Скільки сьогодні коштує SoulPeg USD (SPUSD)?
Актуальна ціна SPUSD у USD становить 1,003 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPUSD до USD?
Поточна ціна SPUSD до USD — $ 1,003. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SoulPeg USD?
Ринкова капіталізація SPUSD — $ 1,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPUSD?
Циркуляційна пропозиція SPUSD — 1,42M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPUSD?
SPUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,014 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPUSD?
Історична мінімальна ціна SPUSD становила 0,97149 USD.
Який обсяг торгівлі SPUSD?
Актуальний обсяг торгівлі SPUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SPUSD цього року?
SPUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPUSD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для SoulPeg USD (SPUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

