Сьогоднішня ціна SOULONSOL

Поточна ціна SOULONSOL (SOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOS до USD становить $ 0 за SOS.

SOULONSOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74 352, з циркуляційною пропозицією у 979,16M SOS. Протягом останніх 24 годин SOS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00113679, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOS змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SOULONSOL (SOS)

Ринкова капіталізація $ 74,35K$ 74,35K $ 74,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74,35K$ 74,35K $ 74,35K Циркуляційне постачання 979,16M 979,16M 979,16M Загальна пропозиція 979 157 960,3832985 979 157 960,3832985 979 157 960,3832985

Поточна ринкова капіталізація SOULONSOL — $ 74,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOS — 979,16M, зі загальною пропозицією 979157960.3832985. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,35K.