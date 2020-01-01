Токеноміка Soulja Coin (SBOY) Дізнайтеся ключову інформацію про Soulja Coin (SBOY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Soulja Coin (SBOY) $SBOY Is a community driven token that’s focused on highlighting the infamous Soulja Boy. Офіційний вебсайт: https://sboysolana.xyz Купити SBOY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Soulja Coin (SBOY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Soulja Coin (SBOY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 99,96K $ 99,96K $ 99,96K Загальна пропозиція: $ 987,76M $ 987,76M $ 987,76M Циркуляційна пропозиція: $ 987,76M $ 987,76M $ 987,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 99,96K $ 99,96K $ 99,96K Історичний максимум: $ 0,00550257 $ 0,00550257 $ 0,00550257 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010173 $ 0,00010173 $ 0,00010173 Дізнайтеся більше про ціну Soulja Coin (SBOY)

Токеноміка Soulja Coin (SBOY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Soulja Coin (SBOY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SBOY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SBOY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SBOY, досліджуйте ціну токена SBOY в реальному часі!

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