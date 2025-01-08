Ціна Soulja Coin (SBOY)
Поточна ціна Soulja Coin (SBOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 187.47K USD. Ціна SBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Soulja Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75 USD
- зміна ціни Soulja Coin протягом дня — -8.72%
- циркуляційна пропозиція – 987.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soulja Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Soulja Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Soulja Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Soulja Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.72%
|30 днів
|$ 0
|-35.34%
|60 днів
|$ 0
|-36.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Soulja Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.11%
-8.72%
-10.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SBOY Is a community driven token that’s focused on highlighting the infamous Soulja Boy.
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