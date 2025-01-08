Сьогоднішня ціна Soulja Coin (SBOY)

Поточна ціна Soulja Coin (SBOY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 187.47K USD. Ціна SBOY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Soulja Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.75 USD

- зміна ціни Soulja Coin протягом дня — -8.72%

- циркуляційна пропозиція – 987.76M USD

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