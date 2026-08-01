Сьогоднішня ціна SOULGUY

Поточна ціна SOULGUY (SOULGUY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOULGUY до USD становить $ 0 за SOULGUY.

SOULGUY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 753,67, з циркуляційною пропозицією у 998,95M SOULGUY. Протягом останніх 24 годин SOULGUY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02939756, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOULGUY змінився на -0,34% за останню годину та на -4,06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SOULGUY (SOULGUY)

Ринкова капіталізація $ 11,75K$ 11,75K $ 11,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,75K$ 11,75K $ 11,75K Циркуляційне постачання 998,95M 998,95M 998,95M Загальна пропозиція 998 947 143,615847 998 947 143,615847 998 947 143,615847

Поточна ринкова капіталізація SOULGUY — $ 11,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOULGUY — 998,95M, зі загальною пропозицією 998947143.615847. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,75K.