Інформація щодо ціни Soulbucks (SBX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00791712$ 0,00791712 $ 0,00791712 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,00% Зміна ціни (1 дн.) -11,75% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,03%

Актуальна ціна Soulbucks (SBX) становить --. За останні 24 години SBX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBX становить $ 0,00791712, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SBX змінився на -0,00% за останню годину, -11,75% за 24 години та на +0,03% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Soulbucks (SBX)

Ринкова капіталізація $ 19,26K$ 19,26K $ 19,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 150,03K$ 150,03K $ 150,03K Циркуляційне постачання 128,41M 128,41M 128,41M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Soulbucks — $ 19,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBX — 128,41M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 150,03K.