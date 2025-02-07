Ціна SoulboundID (SOULB)
Поточна ціна SoulboundID (SOULB) сьогодні становить 0.00151124 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOULB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoulboundID:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SoulboundID протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoulboundID до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SoulboundID до USD становила $ -0.0000131941.
За останні 60 днів зміна ціни SoulboundID до USD становила $ -0.0000127748.
За останні 90 днів зміна ціни SoulboundID до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ -0.0000131941
|-0.87%
|60 днів
|$ -0.0000127748
|-0.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SoulboundID: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.05%
-0.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Soulbound ID is a groundbreaking blockchain-based digital identity solution that revolutionizes interactions within the Stobox Ecosystem. The Soulbound ID provides a single, compliant, and user-friendly access point for a wide range of security tokens and services, making the world of tokenization and digital assets more accessible than ever before.
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