Сьогоднішня ціна SoulboundID (SOULB)

Поточна ціна SoulboundID (SOULB) сьогодні становить 0.00151124 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOULB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoulboundID:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SoulboundID протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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