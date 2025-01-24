Сьогоднішня ціна SoulBazaar ($SOULS)

Поточна ціна SoulBazaar ($SOULS) сьогодні становить 0.00188379 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна $SOULS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoulBazaar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 646.19K USD

- зміна ціни SoulBazaar протягом дня — -23.68%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін $SOULS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SOULS.