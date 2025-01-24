Ціна SoulBazaar ($SOULS)
Поточна ціна SoulBazaar ($SOULS) сьогодні становить 0.00188379 USD з ринковою капіталізацією $ 1.88M USD. Ціна $SOULS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoulBazaar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 646.19K USD
- зміна ціни SoulBazaar протягом дня — -23.68%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoulBazaar до USD становила $ -0.000584711349032215.
За останні 30 днів зміна ціни SoulBazaar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SoulBazaar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SoulBazaar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000584711349032215
|-23.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SoulBazaar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.34%
-23.68%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SoulBazaar is your secret weapon for building unstoppable crypto communities. With AI-Agents posting viral tweets and memes 24/7, your token’s brand and engagement grow on autopilot. Sit back, and let the Souls send it. Building the Future of Memecoin Culture In an era where memecoins are leading the market, true success comes from building engaged communities that transcend price action. We're here to help you create something extraordinary. The Memecoin Renaissance We're witnessing a paradigm shift in crypto where memecoins are outperforming traditional assets. But the real revolution isn't in price action - it's in the power of building communities united by shared ideas and culture. Simply put, memecoins are tokenizing culture, ideologies and beliefs. Our goal is to create an autonomous AI agent that embodies the ethos of the token's community and evolves with it, amplifying the narrative and driving the vision of the token forward.
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