Сьогоднішня ціна Soul Scanner

Поточна ціна Soul Scanner (SOUL) сьогодні становить $ 0,184152, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOUL до USD становить $ 0,184152 за SOUL.

Soul Scanner наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 184 152, з циркуляційною пропозицією у 1,00M SOUL. Протягом останніх 24 годин SOUL торгувався між $ 0,183305 (мінімум) та $ 0,18539 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,3, тоді як історичний мінімум — $ 0,152258.

У короткостроковій динаміці SOUL змінився на -- за останню годину та на +2,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,01.

Ринкова інформація щодо Soul Scanner (SOUL)

Ринкова капіталізація $ 184,15K$ 184,15K $ 184,15K Обсяг (за 24 год) $ 3,01$ 3,01 $ 3,01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 184,15K$ 184,15K $ 184,15K Циркуляційне постачання 1,00M 1,00M 1,00M Загальна пропозиція 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Soul Scanner — $ 184,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,01. Циркуляційна пропозиція SOUL — 1,00M, зі загальною пропозицією 1000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 184,15K.