Інформація щодо ціни Soul Graph (GRPH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00101076 $ 0,00101076 $ 0,00101076 Мін. за 24 год $ 0,00119147 $ 0,00119147 $ 0,00119147 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00101076$ 0,00101076 $ 0,00101076 Макс. за 24 год $ 0,00119147$ 0,00119147 $ 0,00119147 Рекордний максимум $ 0,064363$ 0,064363 $ 0,064363 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,29% Зміна ціни (1 дн.) +16,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +23,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +23,39%

Актуальна ціна Soul Graph (GRPH) становить $0,00117644. За останні 24 години GRPH торгувався між мінімумом у $ 0,00101076 і максимумом у $ 0,00119147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRPH становить $ 0,064363, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GRPH змінився на -0,29% за останню годину, +16,36% за 24 години та на +23,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Soul Graph (GRPH)

Ринкова капіталізація $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,18M$ 1,18M $ 1,18M Циркуляційне постачання 999,90M 999,90M 999,90M Загальна пропозиція 999 896 064,035693 999 896 064,035693 999 896 064,035693

Поточна ринкова капіталізація Soul Graph — $ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRPH — 999,90M, зі загальною пропозицією 999896064.035693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,18M.