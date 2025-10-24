Актуальна ціна Soul Graph сьогодні становить 0,00117644 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GRPH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GRPH на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Soul Graph сьогодні становить 0,00117644 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GRPH до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GRPH на MEXC вже зараз.

Ціна Soul Graph (GRPH)

Актуальна ціна 1 GRPH до USD:

$0,00118204
$0,00118204
+16,90%1D
Графік ціни Soul Graph (GRPH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:19:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Soul Graph (GRPH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00101076
$ 0,00101076
Мін. за 24 год
$ 0,00119147
$ 0,00119147
Макс. за 24 год

$ 0,00101076
$ 0,00101076

$ 0,00119147
$ 0,00119147

$ 0,064363
$ 0,064363

$ 0
$ 0

-0,29%

+16,36%

+23,39%

+23,39%

Актуальна ціна Soul Graph (GRPH) становить $0,00117644. За останні 24 години GRPH торгувався між мінімумом у $ 0,00101076 і максимумом у $ 0,00119147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRPH становить $ 0,064363, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GRPH змінився на -0,29% за останню годину, +16,36% за 24 години та на +23,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Soul Graph (GRPH)

$ 1,18M
$ 1,18M

--
--

$ 1,18M
$ 1,18M

999,90M
999,90M

999 896 064,035693
999 896 064,035693

Поточна ринкова капіталізація Soul Graph — $ 1,18M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRPH — 999,90M, зі загальною пропозицією 999896064.035693. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,18M.

Історія ціни Soul Graph (GRPH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soul Graph до USD становила $ +0,00016541.
За останні 30 днів зміна ціни Soul Graph до USD становила $ -0,0001080784.
За останні 60 днів зміна ціни Soul Graph до USD становила $ -0,0006689589.
За останні 90 днів зміна ціни Soul Graph до USD становила $ -0,002344593919527615.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00016541+16,36%
30 днів$ -0,0001080784-9,18%
60 днів$ -0,0006689589-56,86%
90 днів$ -0,002344593919527615-66,58%

Що таке Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Soul Graph (GRPH)

Прогноз ціни Soul Graph (USD)

Скільки коштуватиме Soul Graph (GRPH) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Soul Graph (GRPH) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Soul Graph.

Перегляньте прогноз ціни Soul Graph вже зараз!

GRPH до місцевих валют

Токеноміка Soul Graph (GRPH)

Розуміння токеноміки Soul Graph (GRPH) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GRPH зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Soul Graph (GRPH)

Скільки сьогодні коштує Soul Graph (GRPH)?
Актуальна ціна GRPH у USD становить 0,00117644 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GRPH до USD?
Поточна ціна GRPH до USD — $ 0,00117644. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Soul Graph?
Ринкова капіталізація GRPH — $ 1,18M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GRPH?
Циркуляційна пропозиція GRPH — 999,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GRPH?
GRPH досяг історичної максимальної ціни у 0,064363 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GRPH?
Історична мінімальна ціна GRPH становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі GRPH?
Актуальний обсяг торгівлі GRPH за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GRPH цього року?
GRPH може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GRPH для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:19:50 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

