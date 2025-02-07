Ціна Soul Dogs City Bones (BONES)
Поточна ціна Soul Dogs City Bones (BONES) сьогодні становить 0.00000804 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BONES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Soul Dogs City Bones:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.11 USD
- зміна ціни Soul Dogs City Bones протягом дня — -2.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Soul Dogs City Bones до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Soul Dogs City Bones до USD становила $ -0.0000045436.
За останні 60 днів зміна ціни Soul Dogs City Bones до USD становила $ -0.0000057557.
За останні 90 днів зміна ціни Soul Dogs City Bones до USD становила $ -0.000003334997905660963.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.18%
|30 днів
|$ -0.0000045436
|-56.51%
|60 днів
|$ -0.0000057557
|-71.58%
|90 днів
|$ -0.000003334997905660963
|-29.31%
Останній аналіз цін Soul Dogs City Bones: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-2.18%
-50.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Super-high quality, retro-inspired 3D Soul Dogs NFTs living in Soul Dogs city. Put your dogs to work by staking and earn $BONES. Use bones to upgrade your NFTs, play games, and purchase other items in the Soul Dogs City Metaverse.
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