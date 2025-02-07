Ціна SouILand (SLT)
Поточна ціна SouILand (SLT) сьогодні становить 0.02431981 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SouILand:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.43M USD
- зміна ціни SouILand протягом дня — -1.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SouILand до USD становила $ -0.00035431949332744.
За останні 30 днів зміна ціни SouILand до USD становила $ +0.0011228748.
За останні 60 днів зміна ціни SouILand до USD становила $ -0.0026635566.
За останні 90 днів зміна ціни SouILand до USD становила $ -0.005887617102307647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00035431949332744
|-1.43%
|30 днів
|$ +0.0011228748
|+4.62%
|60 днів
|$ -0.0026635566
|-10.95%
|90 днів
|$ -0.005887617102307647
|-19.49%
Останній аналіз цін SouILand: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-1.43%
-4.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SoulLand is the global first gamified social feeds-themed super app, dedicated to addressing information and social needs in the era of Web3. By incorporating Gamefi solutions, we offer users an engaging learning experience and investment advice in order to achieve profitability.
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