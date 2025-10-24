Інформація щодо ціни SOSANA (SOSANA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,227162 $ 0,227162 $ 0,227162 Мін. за 24 год $ 0,257237 $ 0,257237 $ 0,257237 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,227162$ 0,227162 $ 0,227162 Макс. за 24 год $ 0,257237$ 0,257237 $ 0,257237 Рекордний максимум $ 0,496509$ 0,496509 $ 0,496509 Найнижча ціна $ 0,160209$ 0,160209 $ 0,160209 Зміна ціни (за 1 год) -9,12% Зміна ціни (1 дн.) -7,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,37%

Актуальна ціна SOSANA (SOSANA) становить $0,232368. За останні 24 години SOSANA торгувався між мінімумом у $ 0,227162 і максимумом у $ 0,257237, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOSANA становить $ 0,496509, тоді як його історичний мінімум — $ 0,160209.

Що стосується короткострокових результатів, то SOSANA змінився на -9,12% за останню годину, -7,37% за 24 години та на -10,37% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SOSANA (SOSANA)

Ринкова капіталізація $ 20,66M$ 20,66M $ 20,66M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,66M$ 20,66M $ 20,66M Циркуляційне постачання 88,89M 88,89M 88,89M Загальна пропозиція 88 888 888,0 88 888 888,0 88 888 888,0

Поточна ринкова капіталізація SOSANA — $ 20,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOSANA — 88,89M, зі загальною пропозицією 88888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,66M.