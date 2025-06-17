Ціна Sorry (SRY)
Поточна ціна Sorry (SRY) сьогодні становить 0,00126242 USD з ринковою капіталізацією $ 1,26M USD. Ціна SRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sorry:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sorry протягом дня — +8,33%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sorry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sorry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sorry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sorry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sorry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,55%
+8,33%
-22,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.
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