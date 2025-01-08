Ціна Sorra (SOR)
Поточна ціна Sorra (SOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна SOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sorra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD
- зміна ціни Sorra протягом дня — -25.91%
- циркуляційна пропозиція – 77.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sorra до USD становила $ -0.000117971351741267.
За останні 30 днів зміна ціни Sorra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sorra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sorra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000117971351741267
|-25.91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sorra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.60%
-25.91%
-95.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.
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