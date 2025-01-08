Сьогоднішня ціна Sorra (SOR)

Поточна ціна Sorra (SOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.13K USD. Ціна SOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sorra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD

- зміна ціни Sorra протягом дня — -25.91%

- циркуляційна пропозиція – 77.45M USD

Отримуйте оновлення цін SOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOR.