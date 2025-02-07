Ціна Sorcery Finance (SOR)
Поточна ціна Sorcery Finance (SOR) сьогодні становить 0.00227681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sorcery Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.82 USD
- зміна ціни Sorcery Finance протягом дня — +1.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sorcery Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sorcery Finance до USD становила $ -0.0005358433.
За останні 60 днів зміна ціни Sorcery Finance до USD становила $ +0.0024652970.
За останні 90 днів зміна ціни Sorcery Finance до USD становила $ +0.0015717205468911873.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.00%
|30 днів
|$ -0.0005358433
|-23.53%
|60 днів
|$ +0.0024652970
|+108.28%
|90 днів
|$ +0.0015717205468911873
|+222.91%
Останній аналіз цін Sorcery Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.00%
-17.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sorcery ($SOR) is the native token of the Sorcery EcoSystem. Sorcery powers our revenue sharing and buyback ecosystem. Sorcery is powered by two separate websites providing DeFi tools to traders worldwide. Sorcery Finance provides DeFi data, charts and information on live token pairs and ICOs on 6 various networks and expanding. Track live pairs, new assets, ICOs, chat with other traders in our chatroom Sorcery Swap aims to provide a borderless, frictionless and censorship resistant trading experience allowing users the freedom to transact and bank on their own terms on EVM compatible blockchain networks. Currently you can trade on the Ethereum, Avalanche, Binance and Polygon Networks.
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