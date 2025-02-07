Сьогоднішня ціна Sorcery Finance (SOR)

Поточна ціна Sorcery Finance (SOR) сьогодні становить 0.00227681 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sorcery Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.82 USD

- зміна ціни Sorcery Finance протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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