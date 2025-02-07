Ціна SORA Synthetic USD (XSTUSD)
Поточна ціна SORA Synthetic USD (XSTUSD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SORA Synthetic USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SORA Synthetic USD протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SORA Synthetic USD до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни SORA Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SORA Synthetic USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SORA Synthetic USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
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|60 днів
|$ 0
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|90 днів
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Останній аналіз цін SORA Synthetic USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XSTUSD is an algorithmic stablecoin from the SORA (XOR) network. XST is a synthetic asset backed by a variable amount of XOR and pegged to a target index (e.g., a currency). XOR is minted/deminted to always guarantee the value of the pegged index. The first index implemented is linked to the value of DAI and is called XSTUSD.
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