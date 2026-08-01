Яка зараз ціна Sora Oracle?

Живуча ціна Sora Oracle (SORA) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Sora Oracle позиціонується на ринку?

Наразі Sora Oracle займає #7547 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1596780.40157164800000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу SORA?

Обсяг токенів у обігу SORA становить 1000000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Sora Oracle за останню добу?

За останню добу Sora Oracle торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Sora Oracle віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Sora Oracle досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.4428504806661993600000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують SORA?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Sora Oracle?

Поточне зміщення ціни на 2.07% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Oracle,BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Agents,Four.meme Ecosystem (BNB Memes). Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.