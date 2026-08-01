Сьогоднішня ціна Sora Labs

Поточна ціна Sora Labs (SORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SORA до USD становить $ 0 за SORA.

Sora Labs наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 720,77, з циркуляційною пропозицією у 999,27M SORA. Протягом останніх 24 годин SORA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03836864, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SORA змінився на -- за останню годину та на +6,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sora Labs (SORA)

Ринкова капіталізація $ 16,72K$ 16,72K $ 16,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,72K$ 16,72K $ 16,72K Циркуляційне постачання 999,27M 999,27M 999,27M Загальна пропозиція 999 271 121,794041 999 271 121,794041 999 271 121,794041

Поточна ринкова капіталізація Sora Labs — $ 16,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SORA — 999,27M, зі загальною пропозицією 999271121.794041. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,72K.