Ціна Sora Doge (SORADOGE)
Поточна ціна Sora Doge (SORADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SORADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sora Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.60 USD
- зміна ціни Sora Doge протягом дня — -0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sora Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sora Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sora Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sora Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.19%
|30 днів
|$ 0
|-38.39%
|60 днів
|$ 0
|-27.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sora Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.19%
-16.42%
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