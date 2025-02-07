Сьогоднішня ціна Sora Doge (SORADOGE)

Поточна ціна Sora Doge (SORADOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SORADOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sora Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.60 USD

- зміна ціни Sora Doge протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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