Сьогоднішня ціна SORA Chameleon (KARMA)

Поточна ціна SORA Chameleon (KARMA) сьогодні становить 853.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KARMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SORA Chameleon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SORA Chameleon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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