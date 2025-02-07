Ціна SORA Chameleon (KARMA)
Поточна ціна SORA Chameleon (KARMA) сьогодні становить 853.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KARMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SORA Chameleon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SORA Chameleon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SORA Chameleon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SORA Chameleon до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни SORA Chameleon до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни SORA Chameleon до USD становила $ +171.3621261913941.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ +171.3621261913941
|+25.13%
Останній аналіз цін SORA Chameleon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The KARMA token provides farming rewards to liquidity providers in the XOR-ETH pool on Polkaswap. By participating in liquidity provision for this pool, users are rewarded with KARMA, encouraging more liquidity in the Chameleon pools. KARMA also has a deflationary mechanism. During the initial mint, which ended on June 6th, 1 KARMA token was minted for every 10 million XOR burned. After this initial minting, the KARMA token becomes deflationary, with 1% of minted KXOR used to buy back and burn KARMA tokens.
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