Сьогоднішня ціна Sora AI

Поточна ціна Sora AI (SORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SORA до USD становить $ 0 за SORA.

Sora AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67,656, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SORA. Протягом останніх 24 годин SORA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02355809, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SORA змінився на -- за останню годину та на +2.09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sora AI (SORA)

Ринкова капіталізація $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Sora AI — $ 67.66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SORA — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67.66K.