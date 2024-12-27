Сьогоднішня ціна Sora (XOR)

Поточна ціна Sora (XOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 684.39K USD. Ціна XOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sora:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.29K USD

- зміна ціни Sora протягом дня — -33.42%

- циркуляційна пропозиція – 1.82T USD

Отримуйте оновлення цін XOR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XOR.