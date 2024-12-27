Ціна Sora (XOR)
Поточна ціна Sora (XOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 684.39K USD. Ціна XOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sora:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.29K USD
- зміна ціни Sora протягом дня — -33.42%
- циркуляційна пропозиція – 1.82T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sora до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sora до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-33.42%
|30 днів
|$ 0
|-87.65%
|60 днів
|$ 0
|-97.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.81%
-33.42%
-24.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. SORA Parliament is the governance system for the SORA Network.
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