Ціна Sophie Klein (KLEIN)
Поточна ціна Sophie Klein (KLEIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.55K USD. Ціна KLEIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sophie Klein:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.60 USD
- зміна ціни Sophie Klein протягом дня — -5.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sophie Klein до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sophie Klein до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sophie Klein до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sophie Klein до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.32%
|30 днів
|$ 0
|-15.68%
|60 днів
|$ 0
|-4.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sophie Klein: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.32%
-2.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KLEIN is an innovative digital platform that combines artificial intelligence with decentralized blockchain technology to redefine the way users interact with NFTs. By leveraging proprietary AI models and smart contracts, $KLEIN enables the creation of dynamic, adaptive NFTs that can evolve based on user interaction, preferences, and even external influences. This project aims to blur the lines between virtual and physical experiences, giving users an unprecedented level of personalization in the digital asset space.
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