Сьогоднішня ціна Sophie Klein (KLEIN)

Поточна ціна Sophie Klein (KLEIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.55K USD. Ціна KLEIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sophie Klein:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.60 USD

- зміна ціни Sophie Klein протягом дня — -5.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD

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