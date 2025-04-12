Ціна Sophia (SPH)
Поточна ціна Sophia (SPH) сьогодні становить 0.00016363 USD з ринковою капіталізацією $ 132.60K USD. Ціна SPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sophia:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Sophia протягом дня — -60.87%
- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sophia до USD становила $ -0.000254609539697458.
За останні 30 днів зміна ціни Sophia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sophia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sophia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000254609539697458
|-60.87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sophia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.39%
-60.87%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability.
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