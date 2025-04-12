Сьогоднішня ціна Sophia (SPH)

Поточна ціна Sophia (SPH) сьогодні становить 0.00016363 USD з ринковою капіталізацією $ 132.60K USD. Ціна SPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sophia:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Sophia протягом дня — -60.87%

- циркуляційна пропозиція – 800.00M USD

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