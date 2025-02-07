Ціна Sopermen (SOOPY)
Поточна ціна Sopermen (SOOPY) сьогодні становить 0.00000976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOOPY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sopermen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.97 USD
- зміна ціни Sopermen протягом дня — -5.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін SOOPY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SOOPY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sopermen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sopermen до USD становила $ -0.0000009279.
За останні 60 днів зміна ціни Sopermen до USD становила $ -0.0000042836.
За останні 90 днів зміна ціни Sopermen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.76%
|30 днів
|$ -0.0000009279
|-9.50%
|60 днів
|$ -0.0000042836
|-43.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sopermen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.76%
-21.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Soopy is a meme cryptocurrency token on the Solana, Inevitably, that caused related meme crypto tokens, Soopy features an variable auto-boost protocol that will adjust buybacks based on transaction volumes every 24 hours. The Soopy team claims this maintains stability and is a “one of a kind function which is more powerful than just a standard buyback system.” The tokens also feature hyper-deflationary and charitable benefits. Soopy is currently somewhere between phase one and two of its roadmap, where it has successfully set up itself on social media, listings and exchange platforms.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SOOPY до AUD
A$0.0000154208
|1 SOOPY до GBP
￡0.000007808
|1 SOOPY до EUR
€0.0000093696
|1 SOOPY до USD
$0.00000976
|1 SOOPY до MYR
RM0.0000433344
|1 SOOPY до TRY
₺0.0003512624
|1 SOOPY до JPY
¥0.0014787376
|1 SOOPY до RUB
₽0.0009441824
|1 SOOPY до INR
₹0.000853512
|1 SOOPY до IDR
Rp0.1599999744
|1 SOOPY до PHP
₱0.0005658848
|1 SOOPY до EGP
￡E.0.0004908304
|1 SOOPY до BRL
R$0.0000562176
|1 SOOPY до CAD
C$0.0000139568
|1 SOOPY до BDT
৳0.0011876944
|1 SOOPY до NGN
₦0.01463268
|1 SOOPY до UAH
₴0.0004037712
|1 SOOPY до VES
Bs0.0005856
|1 SOOPY до PKR
Rs0.0027178672
|1 SOOPY до KZT
₸0.0050051232
|1 SOOPY до THB
฿0.0003286192
|1 SOOPY до TWD
NT$0.0003199328
|1 SOOPY до CHF
Fr0.000008784
|1 SOOPY до HKD
HK$0.0000759328
|1 SOOPY до MAD
.د.م0.0000976