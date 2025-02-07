Сьогоднішня ціна Sopermen (SOOPY)

Поточна ціна Sopermen (SOOPY) сьогодні становить 0.00000976 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOOPY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sopermen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.97 USD

- зміна ціни Sopermen протягом дня — -5.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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