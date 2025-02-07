Сьогоднішня ціна SoPay (SOP)

Поточна ціна SoPay (SOP) сьогодні становить 0.00001009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SoPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.93 USD

- зміна ціни SoPay протягом дня — -7.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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