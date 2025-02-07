Ціна SoPay (SOP)
Поточна ціна SoPay (SOP) сьогодні становить 0.00001009 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SoPay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.93 USD
- зміна ціни SoPay протягом дня — -7.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SoPay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SoPay до USD становила $ -0.0000021095.
За останні 60 днів зміна ціни SoPay до USD становила $ -0.0000039501.
За останні 90 днів зміна ціни SoPay до USD становила $ -0.00000493132953363279.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.71%
|30 днів
|$ -0.0000021095
|-20.90%
|60 днів
|$ -0.0000039501
|-39.14%
|90 днів
|$ -0.00000493132953363279
|-32.82%
Останній аналіз цін SoPay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-7.71%
-3.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Payment Service Platform on Blockchain;Integration within 6 days for developer to access digital currency;Safe,convenient and efficient, making digital transactions easier
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A$0.0000159422
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￡0.000008072
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€0.0000096864
|1 SOP до USD
$0.00001009
|1 SOP до MYR
RM0.0000447996
|1 SOP до TRY
₺0.0003631391
|1 SOP до JPY
¥0.0015287359
|1 SOP до RUB
₽0.0009761066
|1 SOP до INR
₹0.0008823705
|1 SOP до IDR
Rp0.1654098096
|1 SOP до PHP
₱0.0005850182
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￡E.0.0005074261
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R$0.0000581184
|1 SOP до CAD
C$0.0000144287
|1 SOP до BDT
৳0.0012278521
|1 SOP до NGN
₦0.0151274325
|1 SOP до UAH
₴0.0004174233
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Bs0.0006054
|1 SOP до PKR
Rs0.0028097623
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₸0.0051743538
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฿0.0003397303
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NT$0.0003307502
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Fr0.000009081
|1 SOP до HKD
HK$0.0000785002
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