Ціна Sonorc (SONORC)
Поточна ціна Sonorc (SONORC) сьогодні становить 0.00000138 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONORC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sonorc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.87 USD
- зміна ціни Sonorc протягом дня — -5.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sonorc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sonorc до USD становила $ -0.0000006943.
За останні 60 днів зміна ціни Sonorc до USD становила $ -0.0000010400.
За останні 90 днів зміна ціни Sonorc до USD становила $ -0.00000270633175781215.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.46%
|30 днів
|$ -0.0000006943
|-50.31%
|60 днів
|$ -0.0000010400
|-75.36%
|90 днів
|$ -0.00000270633175781215
|-66.22%
Останній аналіз цін Sonorc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-5.46%
-27.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are one of the top memecoin projects on Cronos blockchain. Currently sitting at $500K marketcap. Our holder base is almost 1,000 and growing.
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|1 SONORC до AUD
A$0.0000021804
|1 SONORC до GBP
￡0.000001104
|1 SONORC до EUR
€0.0000013248
|1 SONORC до USD
$0.00000138
|1 SONORC до MYR
RM0.0000061272
|1 SONORC до TRY
₺0.0000496662
|1 SONORC до JPY
¥0.0002090838
|1 SONORC до RUB
₽0.0001335012
|1 SONORC до INR
₹0.000120681
|1 SONORC до IDR
Rp0.0226229472
|1 SONORC до PHP
₱0.0000800124
|1 SONORC до EGP
￡E.0.0000694002
|1 SONORC до BRL
R$0.0000079488
|1 SONORC до CAD
C$0.0000019734
|1 SONORC до BDT
৳0.0001679322
|1 SONORC до NGN
₦0.002068965
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₴0.0000570906
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Bs0.0000828
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Rs0.0003842886
|1 SONORC до KZT
₸0.0007076916
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฿0.0000464646
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NT$0.0000452364
|1 SONORC до CHF
Fr0.000001242
|1 SONORC до HKD
HK$0.0000107364
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.د.م0.0000138