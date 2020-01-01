Токеноміка Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Дізнайтеся ключову інформацію про Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump Купити SPQR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sono Pazzi Questi Romani (SPQR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 33,92K $ 33,92K $ 33,92K Загальна пропозиція: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M Циркуляційна пропозиція: $ 999,14M $ 999,14M $ 999,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,92K $ 33,92K $ 33,92K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Токеноміка Sono Pazzi Questi Romani (SPQR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPQR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPQR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPQR, досліджуйте ціну токена SPQR в реальному часі!

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