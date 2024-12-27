Сьогоднішня ціна Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Поточна ціна Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 88.92K USD. Ціна SPQR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sono Pazzi Questi Romani:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 768.23 USD

- зміна ціни Sono Pazzi Questi Romani протягом дня — -4.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD

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