Ціна Sonne Finance (SONNE)
Поточна ціна Sonne Finance (SONNE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.53K USD. Ціна SONNE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sonne Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.93 USD
- зміна ціни Sonne Finance протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 81.38M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sonne Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sonne Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sonne Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sonne Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-26.94%
|60 днів
|$ 0
|-48.53%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sonne Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.16%
-3.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.
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