Сьогоднішня ціна Sonne Finance (SONNE)

Поточна ціна Sonne Finance (SONNE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.53K USD. Ціна SONNE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sonne Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.93 USD

- зміна ціни Sonne Finance протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 81.38M USD

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