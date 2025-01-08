Сьогоднішня ціна SONM (SNM)

Поточна ціна SONM (SNM) сьогодні становить 0.00162003 USD з ринковою капіталізацією $ 71.91K USD. Ціна SNM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SONM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.84K USD

- зміна ціни SONM протягом дня — -5.96%

- циркуляційна пропозиція – 44.40M USD

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