Ціна SONIK (SONIK)
Поточна ціна SONIK (SONIK) сьогодні становить 0.00000137 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SONIK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.75 USD
- зміна ціни SONIK протягом дня — -3.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SONIK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SONIK до USD становила $ -0.0000003269.
За останні 60 днів зміна ціни SONIK до USD становила $ +0.0000000210.
За останні 90 днів зміна ціни SONIK до USD становила $ +0.0000002343114953004044.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.28%
|30 днів
|$ -0.0000003269
|-23.86%
|60 днів
|$ +0.0000000210
|+1.53%
|90 днів
|$ +0.0000002343114953004044
|+20.63%
Останній аналіз цін SONIK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-3.28%
-18.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Sonik Coin is a memecoin which draws inspiration from the iconic character of Sonic the Hedgehog, aiming to become the fastest 0-100MC memecoin. What makes your project unique? Sonik Coin combines the popularity of a memecoin based on a very well-known character with the utility of staking. With Sonik, traders can buy not only hoping for big gains from price increases but can also earn passive income through staking rewards. History of your project. Sonik Coin presale started on the 15th of August and it sold out on the 7th of September. Claiming and staking were launched on the same day, 7th of September after the sell-out. What’s next for your project? Now that the staking has just been launched, Sonik aims to offer staking rewards to its long-term buyers and build a strong community, eventually aiming to reach 100M market cap. What can your token be used for? The token can be used as a chance to earn passive income via staking rewards.
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