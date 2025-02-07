Сьогоднішня ціна SONIK (SONIK)

Поточна ціна SONIK (SONIK) сьогодні становить 0.00000137 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SONIK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.75 USD

- зміна ціни SONIK протягом дня — -3.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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