Сьогоднішня ціна SonicWifHat (SONICWIF)

Поточна ціна SonicWifHat (SONICWIF) сьогодні становить 0.00004902 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONICWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SonicWifHat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47 USD

- зміна ціни SonicWifHat протягом дня — -1.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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