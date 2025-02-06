Ціна SonicWifHat (SONICWIF)
Поточна ціна SonicWifHat (SONICWIF) сьогодні становить 0.00004902 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SONICWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SonicWifHat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.47 USD
- зміна ціни SonicWifHat протягом дня — -1.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SonicWifHat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SonicWifHat до USD становила $ -0.0000055314.
За останні 60 днів зміна ціни SonicWifHat до USD становила $ -0.0000061539.
За останні 90 днів зміна ціни SonicWifHat до USD становила $ +0.00000658466150063769.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.70%
|30 днів
|$ -0.0000055314
|-11.28%
|60 днів
|$ -0.0000061539
|-12.55%
|90 днів
|$ +0.00000658466150063769
|+15.52%
Останній аналіз цін SonicWifHat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.70%
-13.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SonicWifHat represents a groundbreaking advancement in the realm of decentralized finance, offering a comprehensive solution for users seeking swift, secure, and versatile transactions within the decentralized ecosystem. Powered by cutting-edge blockchain technology, SonicWifHat is meticulously engineered to address the key pain points of existing decentralized networks, delivering unparalleled speed, security, and usability. SonicWifHat leverages advanced cryptographic techniques to ensure the privacy and integrity of transactions, safeguarding user assets against potential threats. Its lightning-fast transaction speeds enable near-instantaneous transfers of value, facilitating seamless peer-to-peer transactions and powering decentralized applications with unparalleled efficiency. SonicWifHat apart is its commitment to inclusivity and accessibility. With intuitive user interfaces and robust support systems, SonicWifHat aims to lower the barriers to entry for users of all backgrounds, empowering them to navigate the decentralized landscape with confidence.
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|1 SONICWIF до USD
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₹0.004286799
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