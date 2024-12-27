Сьогоднішня ціна SonicSoda ($SODA)

Поточна ціна SonicSoda ($SODA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.11K USD. Ціна $SODA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SonicSoda:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.84 USD

- зміна ціни SonicSoda протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

Отримуйте оновлення цін $SODA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $SODA.