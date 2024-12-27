Ціна SonicSoda ($SODA)
Поточна ціна SonicSoda ($SODA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.11K USD. Ціна $SODA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SonicSoda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 409.84 USD
- зміна ціни SonicSoda протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SonicSoda до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SonicSoda до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SonicSoda до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SonicSoda до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-97.67%
|60 днів
|$ 0
|-98.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SonicSoda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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